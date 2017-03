Aberta oficialmente no dia 6 de março, no auditório da Escola João Bosco Ribeiro, a programação do Março Mulher 2017 se estende até o dia 31. Durante esse período, várias atividades estão acontecendo nas escolas municipais e programas integrantes da Rede Socioassistencial.

Clique no link abaixo e confira as datas, horários e locais dos eventos:

http://www.pauloafonso.ba.gov.br/marcomulher.pdf

