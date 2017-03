Prefeitura de Paulo Afonso autoriza abertura de licitação para construção de ciclovia

Segundo informações ainda extra-oficiais, uma emissora de radio local, divulgada na manhã de segunda-feira, diz que o Prefeito Luiz de Deus já teria autorizado a abertura de licitação para construção de uma ciclovia na ponte que liga o Balneário Prainha ao Complexo do BTN em Paulo Afonso. Até o momento a ASCOM da prefeitura não divulgou nenhuma matéria oficial que informe sobre a abertura de licitação para construção de uma ciclovia.

De acordo com a informação da emissora, o prefeito Luiz de Deus teria dito que com a abertura da licitação seria dado início ao processo de quantificar valores que já foram passados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento. E que os recursos são do Governo Federal em parceria com o município que já se encontram no caixa da prefeitura.

A necessidade urgente da construção da ciclovia se dá em virtude dos vários acidentes que já foram registrados no trecho da BA-210, do Balneário Prainha até o Complexo do BTN, onde vários ciclistas já foram atropelados, e em muitos casos com óbitos.