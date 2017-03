Pauloafonsino Cicero Clebson garante mais uma conquista

O maratonista Cícero Clebson, 32 anos, garantiu mais uma conquista, ele participou da corrida ASTEFAL em Maceió, no domingo, 19/03.

Em um cenário deslumbrante que é a praia de Pajuçara, Cícero disputou a prova de 10 km pela categoria principal, obtendo 8º lugar no geral e o 4º lugar na categoria 30 a 39 anos.

Mais de 600 atletas de diversas cidades do pais estiveram participando dessa corrida nas categorias 5km e 10km e lá estava ele, um pauloafonsino que com todo esforço e empenho vem deixando sua marca por onde passa e traçando sua trajetória de campeão. “Graças a Deus mais uma conquista em minha vida, e mesmo com a alta temperatura que estava fazendo lá, dei o meu melhor”, completou Cícero.

E mais uma vez o atleta externa seus agradecimentos ao Posto Avenida, Colégio Montessori, Colégio Boa Idéia, Clube Paulo Afonso, Auto Escola Paulo Afonso, Açaí Energia, Fashion Cosméticos, Vereadora Irmã Leda, Academia M2 Fiteness, MALTECON, Farmácia do Povo, Dr. Leonardo, Di Festas, Montalvão Advogados Associados, Equipe APA e seu treinador Marciano Barros e a imprensa local.

Texto: Niedja Torquato

Fotos: Rosenilda Reis