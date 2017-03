Paulo Afonso sedia 3º Intercâmbio Tecnológico da Piscicultura

Pescadores, piscicultores, empresários e gestores públicos da Bahia e de Alagoas estarão reunidos nesta sexta (31) e sábado (1º), em Paulo Afonso durante o 3º Intercâmbio Tecnológico de Piscicultura da Bahia Pesca. O evento visa promover a troca de experiências entre produtores, comerciantes, gestores e indústrias, incentivar o network entre os profissionais, fomentar oportunidades de negócios e viabilizar a realização de benchmarking entre os envolvidos.

A programação inclui visitas técnicas a diversos empreendimentos nas cidades de Paulo Afonso e Glória. O evento não acontece na região por acaso. O Território de Identidade de Itaparica é responsável por 70% da produção da piscicultura baiana, com mais de 14 mil toneladas produzidas por ano. Esta marca é atingida graças ao trabalho e ao desenvolvimento de tecnologias realizadas por 26 empreendimentos e mais de 300 piscicultores.

“A troca de informações e experiências com outras regiões da Bahia e com nossos vizinhos estaduais é importante para que possamos multiplicar a expertise do Território de Identidade de Itaparica pelo Nordeste”, afirma o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior. Participam do evento grandes indústrias, como a Integral Mix (fábrica de ração para peixes), Advanced Aquaculture Technology (empresa que produz alevinos de tilápias) e empresas de piscicultura da região.

O 2º Intercâmbio Tecnológico de Piscicultura da Bahia Pesca em Paulo Afonso, com a presença e pescadores, piscicultores, aquicultores, empresários e gestores públicos dos territórios baianos de Piemonte do Paraguaçu e de Itaparica, aconteceu nos dias 26 e 27 de junho de 2015.