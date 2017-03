Paulo Afonso realiza programação alusiva ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo

O Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007, para a conscientização acerca dessa questão. No primeiro evento, em 2 de abril de 2008, o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, elogiou a iniciativa do Catar e da família real do país, um dos maiores incentivadores para a proposta de criação do dia, pelos esforços de chamar a atenção sobre o autismo.

Em 2010, a ONU declarou que, segundo especialistas, acredita-se que a doença atinja cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem.

Em Paulo Afonso, a programação teve início no dia 26 de março, com celebrações religiosas nas Igrejas de Nossa Senhora de Fátima e Presbiteriana, e termina no dia 2 de abril, com atividades no Parque Belvedere.

Confira a programação:

28/03 – Palestras – Local Escola CEMPA, 18h

Dilma Carmem (projeto Girassol)

Roseane Barros (Semear)

Ana Claudia Brito (Projeto Zaqueu);

Adriana Machado (Educação Especial);

Marília Carla (Secretaria de Saúde).

30/03 – Cine “um Amigo Inesperado” (Escola CEMPA, 18h);

31/03 – Passeata (Concentração Praça das Mangueiras, saída 16h);

01/04 – Recreação (Local UNEB – 08h);

02/04 – Piquenique e Planfetagem – Parque Belvedere, 08h.

ASCOM/PMPA

Informe Publicitário