Nesta segunda-feira será realizada mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso

Na Sessão Ordinária desta segunda-feira, dia 6 de março a Câmara Municipal de Paulo Afonso, através do Presidente Marcondes Francisco dos Santos e demais vereadores,homenageiam todas as mulheres pauloafonsinas pela passagem do Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira, dia 08 de março. O Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, Marcondes Francisco dos Santos, presta homenagem especial as servidoras do Legislativo; “Na Câmara Municipal de Paulo Afonso, nossas servidoras encaram funções iguais as dos homens e sem perder o charme e a ternura jamais. Mostram a cada dia, através de sua dedicação, que são fortes e capazes. Parabéns a todas pela passagem do Dia Internacional da Mulher!”

Transmissão da sessão em tempo real

Está previsto que a partir da Sessão Ordinária desta segunda-feira, dia 6 de março, com inicio às 09 horas, a Câmara Municipal de Paulo Afonso possa disponibilizar em tempo real pelo Portal da Câmara a transmissão da sessão que será acompanhada pelo público em geral e pelos profissionais da imprensa. A informação é do Assessor do Gabinete da Presidência – Luiz Brito, e segundo o assessor essa é mais uma opção para quem deseja acompanhar o trabalho dos legisladores, lembrando que todo cidadão pauloafonsino pode acompanhar ao vivo as sessões no plenário da Câmara de Vereadores, que fica localizado na Avenida Apolônio Sales, no Centro da cidade. A atual legislatura conta com 15 vereadores, sendo 6 novatos; são os vereadores Jean Roubert (PTB), Cícero Bezerra (PP) Edilson do Hospital (PMDB), Mário galinho (SD), Leco e Zé de Abel.

Na segunda-feira (20/2) foi realizada a primeira Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso do ano 2017.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente Marcondes Francisco dos Santos (PSD) e marcada pela presença da população, diversas entidades do município de representantes do Poder Executivo, dos vereadores Gilmar Pereira, presidente da Câmara de Glória e Zé de Zezito de Jeremoabo e da imprensa.

Seguindo o Regimento Interno.

Tratando-se de discussões políticas, a Câmara Municipal de Paulo Afonso iniciou o período Legislativo com indícios de que será uma legislatura de propostas. O presidente da Câmara Municipal, vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD), tem conduzido bem os trabalhos na casa. Sua conduta tem sido o regimento interno. Segue a risca e ainda exige que sua equipe o faça também.

