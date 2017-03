Não foi autorizado licitação para construção de ciclovia

Ao contrario do que foi anunciado por uma emissora de radio local, no inicio do mês de março, ( a matéria ta publicada no site da radio), quando o repórter afirmou que o Prefeito Luiz de Deusjá teria autorizado a abertura de licitação para construção de uma ciclovia na ponte que liga o Balneário Prainha ao Complexo do BTN em Paulo Afonso, um secretário da prefeitura na quinta-feira,23, disse ao PANotícias que tudo não passa de especulação e que a prefeitura não tem previsão de quando será autorizada pelo prefeito Luiz de Deus a aberta de licitação para construção da ciclovia ligando o Balneário Prainha ao BTN. E segundo informou a fonte, ao PANotícias, trata-se de uma obra cara, vai custar mais 8 milhões de Reais e que por enquanto não tem nada definido e tudo vai depender do prefeito, pontuou.

José Renaldo de Carvalho Silva