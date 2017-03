Mutirão de Cirurgias atende população da região de Irecê a partir de terça

O mês de março vai começar com o Mutirão de Cirurgias para a população da região de Irecê, no centro norte da Bahia. As consultas pré-operatórias serão realizadas entre terça (7) e quinta-feira (9), sempre a partir de 7h, em unidade móvel estacionada na Praça Clériston Andrade, mais conhecida como a Praça do São João, em Irecê. A capacidade diária de consultas é de 140 pacientes.

Nesta etapa, o mutirão vai atender pacientes dos municípios de América Dourada, Barro Alto, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibititá, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, Uibaí e Irecê. As cirurgias começam a ser feitas a partir do dia 13, no Hospital Municipal de Lapão, localizado na Praça Augusto Cézar Leão, no município de Lapão. Serão realizadas histerectomia, colecistectomia e retirada de hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica).

Para ser atendido, o paciente já deve ter a indicação médica para a cirurgia e ter feito o cadastro na Secretaria de Saúde do município de residência. Caso não tenha realizado o cadastro prévio, mas tenha exames laboratoriais que comprovem a necessidade de uma das cirurgias oferecidas, o paciente pode se dirigir ao local das consultas pré-operatórias munido dos documentos exigidos.

Pacientes que farão procedimento de vesícula, para a realização do exame de ultrassonografia (USG), precisam estar em jejum. Já os pacientes que farão histerectomia devem apresentar o exame preventivo. Todos os pacientes precisar levar resultados de exames laboratoriais e outros que tiverem realizado.

Documentos

O superintendente de Atenção Integral à Saúde da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Jassicon Queiroz, explica que o paciente deve se dirigir ao local de atendimento munido de carteira de identidade (RG), cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e exames laboratoriais atuais.

“Todos passam pelo cadastramento, pela consulta médica, fazem exames pré-operatórios e já saem com a cirurgia agendada”, explica. Queiroz ainda destaca que no momento da alta hospitalar, além das orientações, os pacientes recebem todos os medicamentos para garantir a segurança da cirurgia.

Para saber se está cadastrado para passar pela cirurgia, basta consultar a lista única, disponível no site do Mutirão de Cirurgias. O paciente ou responsável também pode procurar a Secretaria de Saúde do município onde mora para saber se o nome consta na lista de realização do procedimento.

Fonte: Ascom/Sesab