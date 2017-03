Mensagem da Câmara Municipal de Paulo Afonso, pelo Dia Internacional da Mulher

Marcondes Francisco dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso. Marcondes Francisco dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso.

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, através do Presidente Marcondes Francisco dos Santos e demais vereadores, homenageiam todas as mulheres pauloafonsinaspela passagem do Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira, dia 08 de março.

O Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, Vereador Marcondes Francisco dos Santos, faz menção a evolução e conquistas adquiridas pelas mulheres ao longo dos anos. Confira abaixo a mensagem:

“A mulher sempre exerceu um papel fundamental na evolução da humanidade. As mulheres, conta a história, no passado lutaram ombro a ombro com seus pais, seus maridos e filhos, no desbravar de terras. A colonização brasileira, não foi feita apenas por portugueses, mas também, por portuguesas, espanholas, japonesas, italianas, africanas, alemãs, e tantas outras raças de mulheres fortes e determinadas, a quem devemos muito.

Na atualidade em nosso país, são as mulheres o ponto de equilíbrio da nossa economia, ao visualizar qualquer sinal vermelho de inflação. São as responsáveis pela expansão de cursos educacionais ou profissionais, ao lotarem salas de aula na busca de mais capacitação.

Por tudo isso e muito mais, neste dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, não posso deixar de manifestar meu respeito e admiração a todas as mulheres, em especial à mulher Pauloafonsina, que tem nos ajudado a fazer de Paulo Afonso, um município cada vez melhor de se viver e trabalhar.

Quem sabe um dia, nós os homens, aprendamos a conciliar um pouco as múltiplas tarefas que as mulheres tão bem conciliam, sem perderem a elegância, o charme e principalmente a ternura.

Parabéns Mulheres, pelo dia mais do que merecido dedicado a vocês!”

Vereador Marcondes Francisco dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

Jose Renaldo de Carvalho Silva

ASCOM

comunicação@cmpa.go.ba