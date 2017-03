Marcondes Francisco participa da entrega de viaturas para a Polícia Militar de Paulo Afonso

O Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, Marcondes Francisco dos Santos e os vereadores, Alexandro Fabiano da Silva, Albério Faustino Farias, José Abel Souza e Marconi Daniel Melo Alencar, alem do ex prefeito Anilton Bastos, fizeram parte da comitiva do prefeito Luiz de Deus (PSD)edo seu vice Flavio Henrique, que se deslocaram de Paulo Afonso na manhã desse sábado (25), até a cidade de Cícero Dantas, para receber do Governador Rui Costa viaturas para a Polícia Militar de Paulo Afonso.

Ao todo foram entregues 3 veículos novos e mais modernos; Uma Base Móvel e uma Rangers para a Polícia Militar de Paulo Afonso (PM) e uma Rangers para o Grupamento de Bombeiros Militares de Paulo Afonso (15º GBM), incluindo equipamentos para salvamento e resgate de vítimas, aumentando a qualidade do serviço na cidade de Paulo Afonso.

Pouco depois de entregar as chaves das viaturas, prefeito Luiz de Deus , o governador falou sobre uma das prioridades de sua gestão, que é a segurança pública. “Para melhorar a eficiência e produtividade das forças policiais é necessário investir em novos equipamentos, que proporcionem mais conforto e mais agilidade. Precisamos valorizar também o trabalho de homens e mulheres que todos os dias colocam suas vidas em risco para proteger a nossa sociedade”, enfatizou Rui.

Jose Renaldo de Carvalho Silva- ASCOM/CMPA

comunicacao@ cmpa.ba.gov.br