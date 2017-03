Instalação das lâmpadas de LED na BA-210 vai até o posto da PRF

O secretário de Infraestrutura, Wilson Pereira, informou ao PANotícias sobre a instalação das lâmpadas de LED no Município. Segundo ele as lâmpadas de LED(em inglês diodo emissor de luz) na iluminação pública, já mudaram o aspecto de importantes vias da cidade como as avenidas Apolônio Sales e Contorno, Avenida Getúlio Vargas , principal região de comércio, rotatória de acesso à cidade, no complexo BTN e na BA-210 até o posto da PRF que o serviço de substituição das lâmpadas está em andamento e deverá ser concluído, provavelmente até o mês de maio, “é um serviço lento e difícil, mas compensa para o município porque a iluminação com lâmpadas de LED é mais eficiente e econômico”, ressalta o secretário .

A iluminação de LED, segundo especialistas no assunto, pode gerar economia de até 60% de energia e traz diversos benefícios para a população. Além do menor consumo de energia, com a média de tempo de vida que gira em torno de 50 mil horas de consumo, também possuem grande economia na manutenção devido à sua longa vida útil. Devido a isso, são muito eficazes e práticas para situações de difícil acesso como pontes e iluminações de segurança. E pela sustentabilidade proporcionada, é vantajoso não apenas para a população, mas também para o meio ambiente. Regulamentadas pelo INMETRO no ano de 2013, as luzes de LED têm sido cada vez mais utilizadas por cidades de todo o Brasil, devido às suas inúmeras vantagens.

José Renaldo de Carvalho Silva