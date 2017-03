“Entrei na vida pública para contribuir com o benefício do município”, afirma Roubert que vem mostrando total empenho em solucionar os problemas de Paulo Afonso

Após tecer seus cumprimentos iniciais como de costume, o líder do governo na Câmara Municipal, Jean Roubert (PTB), na oportunidade cumprimentou também os vereadores de Jeremoabo presentes no plenário e externou a importância da união por melhorias para Paulo Afonso e os municípios da 10ª região da Bahia.

Dando continuidade, “Aqui não é teatro, não me sinto palhaço, não entrei na vida pública para ser palhaço, sai do conforto da minha vida privada para contribuir com a vida coletiva do benefício em comum do meu município”, assim Jean Roubert iniciou seu pronunciamento na sessão ordinária de 27/03, quando se referiu ao comentário do vereador Antônio Alexandre, o qual citou em seu discurso como sendo essa a definição para o atual cenário político, um teatro, um circo.

Roubert frisou que, “o objetivo comum dos legisladores da Casa é lutar juntos, sabendo que nessa caminhada existem pedras e outros obstáculos e também limites, pois muitas vezes a caneta não está em nossas mãos. O que devemos exigir é que ao menos os poderes aqui constituídos em nosso município possam cumprir os seus deveres, contribuindo assim para o progresso da cidade”.

“Quero deixar bem claro que devemos cumprir nossos deveres como parlamentares, nesse parlamento ter debates críticos sim, mas críticas construtivas e não levianas, sem embates pessoais, o debate aqui deve ser dentro do projeto, se alguém se sentir caluniado que entre com ação judicial, mas não cabe a mim igualar-me em situações rasteiras, políticas tupiniquim, de banco de esquina, aqui devemos representar com muito orgulho e responsabilidade o povo de Paulo Afonso. Meu mandato não é meu, estou aqui representando aquilo que o povo me delegou, então as críticas que foram aqui apresentadas pelo nobre líder da minoria, eu vou toma- las como construtivas.”

Aumento dos servidores municipais

Como líder do governo na câmara o parlamentar, Jean Roubert, vem cumprindo sim o seu papel de levar ao gestor municipal os anseios das bancadas, bem como passar aos nobres edis as respectivas respostas. Há duas semanas o prefeito municipal, Luiz Barbosa de Deus, recebeu a bancada situacionista em seu gabinete e dentre os assuntos pautados estavam: O projeto de lei que dispõe do aumento dos salários dos servidores municipais e que tão logo será entregue a Câmara Municipal para a tramitação e aprovação. Ainda no que se refere à realização de concurso público tanto o líder do governo como o gestor municipal são favoráveis a realização dessa prática e que está previsto a saída de edital ainda este ano. Quanto a construção da ciclovia que liga BTN a ilha, falta um parecer da Chesf e do governo do Estado já que a ciclovia será construída na área da PA4 e rodovia BA 210.

Saúde

Ainda em seu discurso Jean mais uma vez pediu união entre os vereadores e a quem mais que seja, “vamos nos unir, fortalecer e buscar a solução para vinda dessa UTI”, completou. Roubert vem sem empenhando também nessa causa tão nobre que a tão esperada chegada da Unidade de Terapia Intensiva para o município.

Na pauta saúde Jean Roubert ressalta também sua preocupação com a prevenção a Febre Amarela, e conta que já fez contato com o secretário municipal de Saúde, Ivaldo Sales Junior, que o informou que já foram solicitadas a SESAB (Secretaria Estadual de Saúde) 4 mil dozes da vacina contra a febre amarela, e que parte dessa solicitação já está disponível para o público abrangente que são crianças, adolescentes e idosos, bem como pessoas que comprovem viagem marcada para os estados e cidades com incidência da doença. “Como representante do povo, tenho sim essa preocupação mesmo Paulo Afonso não sendo área de risco dessa doença”.

Assessoria Parlamentar