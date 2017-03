Depois de votar pela terceirização, Negromonte Jr. é vaiado e chamado de golpista em Cícero Dantas

O deputado Mário Negromonte Júnior (PP-BA), da base do governador Rui Costa, foi vaiado e chamado de golpista durante entrega de viaturas na manhã de sábado (25) na cidade de Cícero Dantas. Mário Negromonte já se posicionou favorável à Reforma da Previdência nos moldes propostos pelo Governo Temer e votou pela terceirização irrestrita para qualquer atividade, na noite da quarta-feira, na Câmara dos Deputados. Na sexta, o alvo de vaias foi o deputado federal Jonga Bacelar (PR-BA).

Logo após começar a falar, as vaias abafaram a o discurso do deputado Negromonte Jr. Ainda assim, ele insistiu em falar e prometeu ao publico presente que não vai votar pela Reforma da Previdência nos moldes propostos pelo Governo Temer. Lembrou que teve 170 mil votos na eleição para deputado federal. E disse ainda que o “nosso poder emana do povo”. Apesar do discurso, Mário Negromonte continuou sendo vaiado e chamado de golpista. O governador Rui Costa em sua fala foi enfático e afirmou que os deputados da base política do governo não vão votar pela Reforma da Previdência, que só traz prejuízo para os menos favorecidos.

A julgar pela determinação partidária, novas vaias aguardam o deputado, já que seu partido deve votar a favor da reforma previdenciária – motivo de manifestação em todo o Brasil.

Veja o vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=pb4ZeUR_o8U