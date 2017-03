CRAS Prainha realiza palestra sobre a prevenção de doenças transmitidas pelo Aedes Aegyti

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDES) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS – Prainha) realizaram na manhã de sexta feira, 24 de março, uma palestra sobre a prevenção e controle da dengue, chikungunya e zika, doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes Aegyti. O palestrante foi o técnico Márcio Geovane, da Unidade de Controle de Zoonoses. Os Idosos presentes foram orientados sobre a importância da prevenção e os cuidados que devem ser observados em seus lares e comunidades para evitar a formação de focos do mosquito.

Os CRAS são espaços públicos, localizados em áreas de vulnerabilidade social, destinados à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais às famílias e indivíduos, visando ao desenvolvimento psicossocial e à melhoria de sua qualidade de vida. O atendimento consiste em visita domiciliar e atividades com grupos de convivências (SCFV) de crianças de 4 a 17 anos, idosos, defesa pessoal e os grupos do PAIF, de mulheres, gestantes, famílias e pessoas com deficiência, além de ministração de cursos e oficinas de geração de renda.

A unidade do bairro Prainha fica localizada na Rua Herbert de Souza, 97- Fone 3281-3424, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento é prestado a famílias que moram nos bairros Prainha, Perpétuo Socorro, Jardim Aeroporto, Boa Esperança e Clériston Andrade, além de 26 povoados.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 27-03-2017

Informe Publicitário