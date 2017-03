Coordenadora do Programa Educação Inclusiva visita escolas de informática para melhor idade

Com o objetivo de inserir o público da melhor idade no mundo digital, em fevereiro de 2011, a Prefeitura de Paulo Afonso inaugurou a primeira Escola de Informática para Melhor Idade do município. A escola que faz parte do Programa Educação Inclusiva da Secretaria de Desenvolvimento Social, fica localizada na Avenida Bahia, 139, antigo Acampamento Chesf.

Em seis anos de funcionamento, o Curso de Informática Básica com duração de seis meses, oferecido gratuitamente para pessoas com idade a partir de 55 anos, vem cumprindo sua meta de socializar a população da melhor idade do município, facilitando sua integração ao mundo informatizado.

No dia 11 de dezembro de 2014 foi a vez dos idosos residentes no BTN I, II e III e bairros vizinhos ganharem sua própria escola de informática. A ação, segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira, reafirmou o propósito do Governo Municipal de diminuir cada vez mais as desigualdades sociais no município, tendo como foco principal as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Na segunda-feira, 27 de março, as duas escolas receberam a visita da coordenadora do Programa Educação Inclusiva, Márcia Oliveira. A visita sugerida pela secretária Ana Clara Moreira teve como objetivo ouvir os alunos e monitores e colher opiniões sobre o programa, para, segundo ela, melhorar no que for necessário.

O senhor José Carlos da Silva, técnico em contabilidade, 61 anos, aluno do BTN, parabenizou a Prefeitura pela iniciativa e agradeceu pelo que considerou o melhor presente de sua vida.

“Foi uma das melhores oportunidades que eu já tive na minha vida. Antes, tudo o que eu precisava fazer e que dependesse de computador, tinha que pedir a outras pessoas. Agora, a Prefeitura me permitiu aprender a fazer tudo com minhas próprias mãos, sendo acompanhado por um professor muito paciente e dedicado, e ainda sair da ociosidade”, comentou.

