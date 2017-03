Consultora do MDS visita instalações de programas mantidos pela Prefeitura de Paulo Afonso

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social recebeu no dia 16 de fevereiro, a consultora do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Aline Martins.A consultora foi recepcionada pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Janisabel Araújo; a primeira dama do município, Juvandir Tenório; a coordenadora da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional, Isabela Medeiros; o coordenador do Banco de Alimentos, Edson Kaphussu e funcionários.

Segundo Isabela Medeiros, a visita técnica teve como objetivo alinhar as informações do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, acerca da adesão e execução no município de Paulo Afonso.

Na oportunidade, Aline Martins visitou equipamentos de Rede, mantidos pela Prefeitura de Paulo Afonso, como o Restaurante Popular, a Cozinha Comunitária do bairro Benone Rezende e o Banco de Alimentos, cujas instalações passaram por uma reforma e serão reinauguradas em breve.

No final, a consultora do MDS elogiou a estrutura, pelo que considerou ‘um serviço de qualidade prestado pela SEDES, à comunidade pauloafonsina’.

Autor: ASCOM/PMPA