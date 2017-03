Câmara Municipal de Paulo Afonso homenageia as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, através do Presidente Marcondes Francisco dos Santos e demais vereadores, homenageiam todas as mulheres pauloafonsinas pela passagem do Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira, dia 08 de março.

As mulheres estão presentes em todos os setores da Câmara Municipal de Paulo Afonso e contribuem para o funcionamento de serviços das mais variadas naturezas: “Na Câmara Municipal de Paulo Afonso, nossas servidoras encaram funções iguais as dos homens e sem perder o charme e a ternura jamais. Mostram a cada dia, através de sua dedicação, que são fortes e capazes. Parabéns a todas pela passagem do Dia Internacional da Mulher!” Marcondes Francisco dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso.

“Ao longo dos anos as mulheres têm demonstrado muita garra na luta pela conquista e defesa de seus direitos, seja no lar, na educação dos filhos e nas mais diversas tarefas e profissões. e sabem competir e ir à busca do que querem na sociedade brasileira e mundial. “Elas são a prova viva de que não existe sexo frágil, que profissionais devem ser valorizados pela sua capacidade, sejam de qual gênero forem”. Ressalta Marcondes Francisco.

Luiz Brito. Assessoria do Gabinete da Presidência

ASCOM/CMPA

José Renaldo de Carvalho Silva