Alunos da APAE participam de curso de informática básica

20 alunos da APAE frequentam o curso de informática básica na Escola de Informática para Melhor Idade na Avenida Bahia às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 15h,e às terças e quintas, das 8h às 9h30. “Para os alunos da APAE nós ministramos uma aula diferenciada, com assuntos que despertam a atenção deles. Nós priorizamos o acesso à internet, para que assim, eles possam assistir vídeos, ouvir músicas e fazer pesquisas. Em outras tarefas eles têm dificuldade, portanto, não é interessante explorar”, explica a monitora Talita Soares.

A Escola localizada na Avenida Bahia, 139, antigo Acampamento Chesf, faz parte do Programa Educação Inclusiva da Secretaria de Desenvolvimento Social. No BTN II, desde fevereiro de 2011, a população idosa do bairro e localidades vizinhas conta com a Escola de Informática para Melhor Idade, situada na Avenida Delmiro Gouveia.

A Escola de Informática para Melhor Idade da Avenida Bahia, mantida pela Prefeitura de Paulo Afonso desde 2011, oferece gratuitamente para pessoas com idade a partir de 55 anos, o curso de informática básica com duração de seis meses. O objetivo é socializar a população da melhor idade do município, promovendo a inclusão digital através de aulas práticas de manuseio do computador, utilizando os programas Word Pad, Word, Paint, Power Point, Excel e acesso à Internet.

José Renaldo de C. Silva