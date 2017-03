Abertura da programação Março Mulher será nesta segunda (6)

As comemorações sobre o Dia Internacional da Mulher serão observadas em todo o País neste início de semana. Entre os eventos comemorativos estão palestras, caminhadas, campanhas, manifestos, passeios ciclísticos entre outras atividades.

Em Paulo Afonso (BA), a agenda de celebrações começa nesta segunda-feira (6), a partir das 9 horas, no Auditório da Escola Vereador João Bosco Ribeiro. A SEDES- Secretaria de Desenvolvimento Social, realiza a programação Março Mulher, na qual se tem o dia 8 como Dia Internacional da Mulher, com palestra das Delegadas Titular da DEAM, e Regional, Dra. Lígia Nunes e Mirela Matos, além de Valda Aroucha da ONG Agendha. As palestras são oportunidades para discussão sobre o protagonismo da mulher na sociedade e as situações de violência e vulnerabilidade social.

É de extrema importância que todas nós estejamos atentas a isso, envolvendo a sociedade no debate e levando o tema para nossas casas, igrejas e círculos de convívio”, disse a titular da SEDES, Ana Clara Moreira.

Autor: ASCOM/PMPA

