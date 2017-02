Vereador Jean Roubert vai lutar pela implantação do PROCON, mais educação, saúde e a UTI para Paulo Afonso

Jean Roubert afirma em sessão de abertura dos trabalhos legislativos, que honrará o cargo de líder do governo na Casa Legislativa e que lutará por uma Paulo Afonso melhor

O líder do governo na câmara, vereador Jean Roubert Félix Netto (PTB), em seu discurso na Sessão Solene de abertura dos trabalhos legislativos 2017, em 15/02, externou primeiramente seus cumprimentos aos presentes, como as autoridades civis e militares, demais colegas vereadores, secretários municipais, corpo administrativo da Casa, imprensa e de forma muito especial aos munícipes.

O edil agradeceu ao prefeito Luiz Barbosa de Deus a indicação ao cargo de líder do governo na Câmara, “Lutarei para estar a altura desse cargo, e por isso quero dizer aos demais vereadores que não sou melhor e nem pior que todos vocês e isso incluiu a situação e a oposição, somos iguais, apenas entendo que esse cargo me dá uma missão árdua, mas uma missão honrosa também de fazer a ponte de ligação entre o Governo Municipal e esta Casa. E ciente dessa missão tratarei a todos com o diálogo, para que a democracia se perpetue”.

Jean Roubert como bom entendedor das leis, frisou que fará o máximo para que o regimento interno seja cumprido, ressaltando algumas situações excepcionais, respeitando o melhor para Paulo Afonso. “Para tanto não basta apenas intenções, vamos trabalhar juntos, e como líder do governo vamos dialogar juntos de acordo com as necessidades”.

Roubert enfatizou que como parlamentares, todos os eleitos, “temos que entender que vivemos na democracia e por isso temos o dever de representar o povo, independente de estar na situação ou oposição, pensar um Paulo Afonso melhor, essa é a nossa missão”.

Ainda em seu discurso o líder da situação, lançou a proposta de reuniões para votar o Plano Diretor, implantação do PROCON no município e ainda outros temas como: Falta de água na zona rural, educação, saúde, a UTI e uma segunda ponte de acesso a Paulo Afonso. “Temos que cobrar dos nossos representantes em Salvador e em Brasília, temos que nos unir pelo povo”. Como adepto a realização de Concurso Público o vereador frisou ser favorável que o executivo realize concursos, “temos que realizar concurso sim, mais com responsabilidade e planejamento”.

Jean Roubert estimando seu grande respeito para com o Ministério Público, finalizou com um pequeno desabafo pessoal, afirmando que desde o inicio dessa Gestão Legislativa o MP vem pedindo esclarecimentos a Casa e na opinião do parlamentar. “O Ministério Público pode sim solicitar informações, todavia isso não quer dizer que o MP pode ingerir de qualquer forma, cabe ao judiciário dizer o direito (o certo ou errado), quem dá a última palavra é o judiciário. Não devemos nos curvar, não devermos nos amedrontar, respeitar a altura, olhar com respeito, unirmos e não deixar que aparentes investiduras aqui do MP nos afastem e possa nos desunir, esse meu desabado é pessoal”, concluiu o parlamentar e desejou aos demais edis, “ Um bom mandato”.

Assessoria Parlamentar

Fotos: ASCOM CMPA