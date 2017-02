Veja dicas para curtir o Carnaval sem descuidar da beleza

O Carnaval está chegando e, com ele a preparação para aguentar horas e horas atrás dos blocos de rua, trios el[elétricos ou dos grandes desfiles que acontecem nesta época do ano.Pensando nisso, especialistas dão dicas para ajudar s foliões a aproveitar os dias festivos sem descuidar da beleza.

Pele

“Utilize protetor solar e reaplique a cada duas horas, principalmente nas regiões que costumam ser esquecidas como: mãos, pescoço, ombros, colo, nuca e orelhas. Não se esqueça dos lábios, que devem ser hidratados com produtos específicos para prevenir rachaduras e fissuras. Além disso, utilize a água termal, que repõe água, sais minerais e oligoelementos do corpo, promovendo a hidratação da pele durante a exposição solar, além de acalmar a cútis e evitar aquela sensação de ressecamento”, orienta a cosmetóloga Tatiane Galhanone, da Clínica Benesse.

Corpo

“A combinação de dança, sol e álcool fazem o corpo perder muito líquido, por isso, é indispensável a ingestão de bastante água ao longo do dia para reposição dos sais minerais do corpo. Além disso, é imprescindível que haja uma alimentação reforçada para aguentar a agitação. Não pule refeições ou fique horas sem comer. Uma dieta balanceada e variada, composta por frutas, verduras, legumes e grãos reflete muito na saúde e na beleza”, explica a personal trainer Roberta Gabriel.

Cabelos

“Durante essa época, os cabelos sofrem bastante com o sol, a transpiração, gel e sprays. Por isso, lave sempre o cabelo para remover os produtos. Para retirar o gel do cabelo, preservando os fios, vale aplicar condicionador antes do shampoo ou fazer uso dos chamados Pre-shampoo. Alem disso, é importante sempre usar leave-ins que contenham filtro solar e depois da folia hidratar bastante os fios. Algumas borrifadas de água termal também são excelentes! Se for aproveitar o carnaval na praia ou na piscina, não se esqueça de lavar os cabelos com água doce sempre que sair do mar para tirar o sal ou cloro e, em seguida, repassar o protetor”, orienta Vitor Avanti, hairstylist do salão Carpe Private.

Roupas

“Preze pelo conforto, mas sem perder seu estilo e personalidade, por isso, alie seu gosto pessoal a peças que permitem movimento, soltas, leves e principalmente com tecidos frios e que permitem a transpiração. Carnaval é sinônimo de movimento”, completa a consultora de moda Yasmin Miranda.

por CARAS DIGITAL.