Univasf dá início à construção do Campus Paulo Afonso com previsão de término para julho de 2018

Um complexo composto por salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditórios e infraestrutura administrativa começa a ser erguido na cidade de Paulo Afonso (BA).Trata-se das instalações do Campus Paulo Afonso da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), cujas obras iniciaram no último mês de dezembro. O reitor da Univasf, Julianeli Tolentino de Lima, acompanhou na terça-feira (8/2) o andamento da obra, que tem previsão de término para julho de 2018. Também participaram da visita o coordenador do Colegiado de Medicina, professor Romero Henrique de Almeida Barbosa; a coordenadora administrativa do campus, Cristiany Araújo Santos; a chefe de Gabinete da Univasf, Edilene Bezerra e representantes da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). Para o reitor Julianeli Tolentino, este é um passo importante para a instituição e para a cidade de Paulo Afonso.

“A estrutura definitiva do Campus Paulo Afonso dará suporte às atividades do curso de Medicina, já em execução, e contribuirá para uma melhor qualidade das ações previstas no projeto pedagógico do curso, além de possibilitar melhores condições de trabalho para nossos servidores. Também possibilitará a provável oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação, que contribuirão para a consolidação do Campus e para o desenvolvimento da região de Paulo Afonso“, destaca o reitor. A Univasf investiu cerca de R$ 15,5 milhões na obra que está organizada em uma etapa, composta por serviços preliminares, fundação, superestrutura e acabamentos. Atualmente, estão sendo realizados os serviços de fundação do prédio. O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo arquiteto Robério do Nascimento Coelho e a construção do complexo está sendo executada pela empresa AB Engenharia.

Para o prefeito Universitário, José Edilson dos Santos Júnior, as obras representam a construção de uma identidade própria, que vincula a comunidade acadêmica a seu espaço de aprendizagem, construção e discussão de ideias. “A criação de infraestrutura física própria para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas é essencial e inadiável para a continuidade do curso pioneiro, bem como a criação de novos cursos” destaca Santos Júnior. O Campus Paulo Afonso da Univasf iniciou suas atividades acadêmicas em setembro de 2014, com a primeira turma do curso de Medicina. Desde então, o Campus funciona em instalações provisórias, cedidas por meio de parceria com a Chesf, no Centro de Formação Profissional de Paulo Afonso (CFPPA).

Por Brena Souza – Assessoria de Comunicação

(ASCOM-UNIVASF)