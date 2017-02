TARDE DE LOUVOR CELEBRA 5 ANOS DA MISSÃO ARCA EM PAULO AFONSO

Carla Paulline da Silva Melo responsável Local – Missão Paulo Afonso, convida a família pauloafonsina para a TARDE DE LOUVOR celebrando os 5 ANOS DA MISSÃO ARCA EM PAULO AFONSO, no domingo dia 05/02/17 a partir das 13:30 h na casa da comunidade em Paulo Afonso. “Venha participar conosco. Que Deus abençoe você e sua família!!!”.

“Com muita alegria celebramos nesse mês de fevereiro os nossos 5 anos de Missão em terras baianas. Quero testemunhar com gratidão, o amor e o carinho deste povo abençoado e muito acolhedor que aqui encontrei. Quantas graças Deus já realizou nessa missão! Quantas famílias restauradas, quantas vocações despertadas, quantos jovens encontraram o verdadeiro sentido da vida, quantos missionários por aqui passaram deixando sua marca, expressando o Carisma de ser Presença de Deus. É preciso testemunhar as maravilhas do Senhor e crer que Ele fará muito mais através de nós. Agradeço a Deus e a você amigo e amiga da Arca, que abraça todos os dias o Carisma conosco sendo missionário, doando a vida, nos ajudando na evangelização.”Diz Carla Paulline da Silva Melo responsável Local – Missão Paulo Afonso.