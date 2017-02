Solange faz último Carnaval à frente do Aviões do Forró na sexta de Carnaval

A banda Aviões do Forró está confirmada em seu bloco, o Aviões Elétrico, na sexta-feira do Carnaval de Salvador, no circuito Barra/Ondina.

A dupla, que há anos acumulando sucessos a arrasta milhares de foliões, promete fazer um carnaval inesquecível. No repertório, canções que embalaram a todos durante todos esses anos da banda. Há 9 anos no carnaval de Salvador, o Aviões do Forró conseguiu deixar sua marca na folia.

Agora, a grande questão é: com que vai ficar o bloco que hoje de chama Aviões Elétrico? Xand promete continuar com seu trabalho. Solange, que gravou seu DVD nesta quarta-feira (8), segue em carreira solo e tem uma íntima ligação com o público e os artistas baianos. Ainda não se sabe, porém é fato que um dos dois vai ter que deixar a cena para o outro beilhar.

