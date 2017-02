Sessão Solene marca o retorno dos trabalhos na Câmara Municipal de Paulo Afonso

Na manhã desta quarta-feira (15/2), no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Solene, teve inicio os trabalhos da 14ª legislatura da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso para o ano 2017.Sob a presidência do vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD), o tom que predominou nos discursos na sessão foi de momentos de integração e manifestação democrática dos poderes constituídos do Município com a sociedade pauloafonsina, marcado por discursos de boas expectativas, entusiasmo, apoio e incentivo, pelo representante do prefeito, secretário de educação Severino Alves de Lima, pelo líder da minoria Antônio Alexandre e pelo líder da situação Jean Roubert .

Representando o Poder Executivo, o secretário de Educação, Severino Alves de Lima (professor Silva ) usou a tribuna para ler a mensagem do prefeito Luiz Barbosa de Deus, ausente por estar na capital baiana a trabalho. No texto, o prefeito reafirmou o compromisso de trabalhar junto ao Poder Legislativo para segundo ele, construir uma cidade melhor.

“Eu saúdo e desejo um excelente ano legislativo a todos os representantes do povo e reafirmo o compromisso de trabalhar ao lado Poder Legislativo. Zelando pela honestidade, ética e responsabilidade, honraremos nosso compromisso com todos os pauloafonsinos. Respeitarei a independência do poder legislativo e juntos trabalharemos pelo bem da nossa cidade”, concluiu a mensagem do chefe do Executivo Municipal.

Com um discurso firme, claro e objetivo, o vereador e líder da situação no Parlamento, Jean Roubert (PTB) abriu seu discurso cumprimentando a todos, e dizendo que será companheiro para batalhar pela cidade, sempre propondo melhorias que beneficiam a maioria das pessoas. O líder da minoria Antônio Alexandre (PMDB) avaliou as palavras do líder, dizendo que a luta é árdua, mas que, que com união e responsabilidade todos ganharão. E para encerrar a Sessão o presidente da Câmara, vereador Marcondes Francisco fez seus agradecimentos e convidou a todos para a sessão Ordinária na segunda-feira, 20 de fevereiro, as 9:h.

Além dos vereadores e convidados prestigiaram a Sessão Solene, secretários, representantes da polícia Civil, do Batalhão de Policia Militar de Paulo Afonso, da 1 Companhia de Infantaria de Paulo Afonso, imprensa, Poder Judiciário, Religiosos, OAB , 15º Grupamento Militar de Bombeiros e ASCOPA.

ASCOM/CMPA- José Renaldo de Carvalho Silva