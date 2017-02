Sessão solene marca abertura do ano legislativo em Paulo Afonso

A quarta-feira, 15/2, vai ficar marcada com a largada da nova legislatura na Câmara Municipal de Paulo Afonso após as eleições do dia 2 de outubro.

A Câmara de Paulo Afonso realiza na quarta-feira (15), às 9 horas a primeira sessão solene do ano legislativo 2017/2018 conduzida pelo presidente do Parlamento Municipal, Marcondes Francisco dos Santos (foto). O início dos trabalhos plenários deverá contar com a mensagem do prefeito Luiz de Deus (PSD, como rege o protocolo. A expectativa é para a atuação da nova formação da Casa, que chega com vereadores de primeiro mandato, alguns integrando inclusive a Mesa Diretora.

Entre os novatos o vereador Cícero Bezerra, 42, ressalta que: “A expectativa é muito grande em honrar os 1.197 votos que tive. A minha maior tarefa vai ser corresponder a essas pessoas que acreditaram em mim. Sei que vou encontrar grandes desafios, mas estou otimista”, disse Bezerra. “É uma responsabilidade muito grande. “As minhas expectativas são boas. Na medida do possível, a gente vai tentar trabalhar pela sede do município, e toda a zona rural, onde a gente vê que a dificuldade é grande”, sentenciou.

Para o vereador reeleito Pedro Macário Neto (PP) foram quatro anos de muito trabalho: “Sou um vereador que contrário ao governo, mas quando necessário elogio e apoio suas ações. Meu maior compromisso é com o eleitor. Sei reconhecer os pontos positivos e apontar as falhas. E sei que uma das principais funções do vereador é a fiscalização do Executivo. Faço a minha parte. Minha prioridade neste ano será nas áreas da Saúde, Social, Esportes e Educação”.

“Este é um momento importante para ouvir a mensagem dos vereadores e suas principais metas de trabalho para este ano. Nesta gestão vamos abrir ainda mais a Câmara para a participação popular. Queremos uma maior proximidade com o povo e estaremos desenvolvendo várias ações para isto”, afirma o presidente da Casa, Marcondes Francisco (PSD). Na segunda-feira (20), acontece a primeira sessão ordinária do ano legislativo, a partir das 9hs.