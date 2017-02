Servidores podem consultar informe de pagamento do Planserv para declaração do IR

Os beneficiários do Planserv já podem consultar e imprimir o informe de pagamento para declaração do Imposto de Renda 2017 (ano base 2016). O documento está disponível no site tanto para quem tem o valor da mensalidade descontado em folha quanto para quem faz o pagamento via boleto bancário.

Interessados devem acessar o site do Planserv, clicar no módulo “Beneficiários” e nas abas “Serviços Online” e “Informe de Pagamento”, inserir o número do cartão do plano do titular e a senha, que pode ser criada na mesma página. Depois, basta escolher a opção de acordo com a situação do usuário do plano.

O prazo de entrega do Imposto de Renda 2017, referente aos ganhos de 2016, começa no dia 2 de março e termina em 28 de abril. Os valores descontados pelo Planserv, inclusive para cobrir despesas médicas de dependentes, poderão ser declarados para fins de restituição.

Fonte: Ascom/ Secretaria da Administração do Estado (Saeb)