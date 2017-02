Sertanejos invadem ainda mais Carnaval de Salvador neste ano

O Carnaval de Salvador é uma festa democrática em diversos aspectos, principalmente na música. Com as portas abertas para diferentes gêneros musicais, o sertanejo invadiu de vez a folia momesca da capital baiana e neste ano chega ainda com mais força na maior festa de rua do mundo.

Entre camarotes, na grande maioria, e trio, ao menos dez grandes nomes do ritmo, conhecidos nacionalmente, irão pintar em Salvador no Carnaval. Os destaques do gênero serão Marília Mendonça, Israel Novaes, Luan Santana e a dupla Matheus e Kauan, única atração a desfilar em trio, no bloco Pirraça, no circuito Barra-Ondina.

Dona do hit ‘Infiel’ e vista como um dos grandes fenômenos da música brasileira na atualidade, Marília marcará presença nos camarotes Harém, Planeta Band e Salvador, sem contar a possibilidade de participações em trios de diferentes artistas. Com o mesmo número de shows nos espaços privados está Israel Novaes, que vai agitar o Villamix, Sfrega e Salvador.

Luan Santana, um dos principais nomes do ritmo de raiz, vai pintar nos camarotes Villamix e Salvador. Duas apresentações, assim como a dupla Marcos e Belutti, que comandam a festa no Sfrega e no Folia, único camarote com atrações musicais no circuito Osmar (Campo Grande).

Além desses, Gusttavo Lima, Gabriel Diniz e Jeferson Moraes (vencedor do Iluminados do Faustão), além das duplas Henrique & Juliano e Jorge & Mateus também estão confirmados na folia, em diferentes espaços privados.

Marília Mendonça – Harém, Planeta Band e Salvador

Israel Novaes – Villamix, Sfrega e Salvador

Luan Santana – Villamix e Salvador

Marcos e Belluti – Sfrega e Folia

Jorge e Mateus – Villamix

Matheus e Kauan – Villamix

Henrique e Juliano – Harém

Gusttavo Lima – Planeta Band

Gabriel Diniz – Club

Jeferson Moraes – Villamix

Por Tiago Di Araujo | Fotos: Reprodução