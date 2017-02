Secretaria de Turismo, indústria e Comércio realiza oficinas e palestras gratuitas

A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio – Sala do Empreendedor, em parceria com o SEBRAE e o CREDIBAHIA, convida os empreendedores formais e informais para participarem das oficinas e palestras gratuitas, que serão realizadas no mês de fevereiro.

Para obter mais informações, os interessados deverão procurar os seguintes endereços:

Sala do Empreendedor – Avenida Apolônio Sales, 874, 1º andar da Secretaria

Municipal de Turismo, Indústria e Comércio – telefone: 3281-3011- ramal 220;

SEBRAE – Rua São Francisco, 233 – Centro – telefone: 3281-4333.

Confira as datas, locais e horários das palestras e oficinas:

15/02 – Palestra: Organização Financeira

Horário: 9h às 13h – Local: Auditório do SEBRAE;

15/02 – Oficina: Sei Planejar

Horário: 14h às 18h – Local: Auditório do SEBRAE;

16/02 – Oficina: Sei Vender

Horário: 9h às 13h – Local: Auditório do SEBRAE;

22/02 – Crédito para o MEI

Horário: 9h às 12h – Local: Auditório do SEBRAE;

23/02 – Palestra: Organização Financeira

Horário: 9h às 13h – Local: Escola Municipal Manoel de Almeida – BTN II

ASCOM/PMPA