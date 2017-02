Na sexta-feira, 3 de fevereiro, o coordenador do Núcleo Regional de Saúde (NRS Norte), Pedro Alcântara entregou à Secretaria Municipal de Saúde 750 kits para diagnóstico de zika,doença transmitida pelo mosquito aedes aegypti. De acordo com representantes da Secretaria, os kits serão distribuídos para gestantes com suspeita da doença, que pode afetar o bebê, causando microcefalia. A entrega que aconteceu na sede do NRS em Paulo Afonso.