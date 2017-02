Reunião na 1ª Cia de Infantaria do Major Kauê com o Poder Legislativo de Paulo Afonso

O presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, Marcondes Francisco dos Santos (PSD), acompanhado dos vereadores Antonio Alexandre, Cícero Bezerra, Pedro Macário Neto, Leco,Zé de Abel , Edílson do Hospital e o Controlador da Câmara Carlos Belíssimo, estiveram reunidos na manhã de quinta-feira (9), com o Major Kauê Meneses Chagas, Comandante da 1ª Companhia de Infantaria, na Rua da Harmonia, ocasião em que conheceram algumas das principais ações sociais e a atuação do Exército na comunidade. De acordo com o militar, “é muito importante essa aproximação com a Câmara de Paulo Afonso”.

O Major Kauê Meneses após fazer uma breve apresentação sobre sua vida militar e ter revelado que era sergipano da cidade de Carira, entre outros assuntos, mostrou aos vereadores, através de imagens, como é o dia a dia de atividades do exército e a sua estrutura organizacional. O Major durante sua fala, fez questão de frisar que a principal função do exercito em Paulo Afonso e região é proteger todo o complexo de Usinas da Chesf.

Major Kauê expôs os projetos desenvolvidos em parceria com a comunidade da área rural, principalmente com relação à distribuição de água para consumo humano através de carros pipas e a intenção de cooperar com o desenvolvimento da região. Na oportunidade, ainda, foram debatidas possibilidades de trabalhos em conjunto que refletissem em benefícios à população Pauloafonsina.

Por sua vez, o presidente da CMPA, Marcondes Francisco (PSD), reforçou a prática das ações sociais do exército. “Os militares tanto como Polícia Militar, Civil e o Exército devem ser valorizados, e o que precisarem do legislativo estaremos aqui para ajudar”, informou. Aproveitando a ocasião o presidente Marcondes Francisco convidou o major para prestigiar a sessão solene de reabertura dos trabalhos Legislativos, na próxima quarta-feira, 15, a partir das 9 horas.

Em seguida, após a Reunião, Marcondes Francisco e os demais vereadores foram convidados pelo Major Kauê para um almoço no refeitório da 1ª Cia de Infantaria.

Em março próximo será realizado no Quartel a Incorporação dos novos recrutas para a 1ª Companhia de Infantaria.

Colaborou, Luiz Brito, da Assessoria da Presidência

Texto e fotos: José Renaldo de Carvalho Silva – Ascom da CMPA.