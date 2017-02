Pular carnaval de Salvador pode queimar até 4000 mil kcal diariamente

Pular, correr, descer até o chão e ainda seguir o trio elétrico por horas durante sete dias seguidos. Além da diversão, o esforço durante o carnaval de Salvador pode ajudar a perder aqueles quilinhos que a maioria das pessoas sempre quer eliminar.

De acordo com o personal training Helder Rosa da Cruz, pular o carnaval é uma atividade física com alto gasto calórico. E, para quem quer perder peso, pode ser um ótimo aliado.

— Acompanhar o trio elétrico pode queimar entre 200 a 800 calorias por hora, tudo irá depender da intensidade em que a atividade é praticada.

Nos dois principais circuitos da festa, que segundo a prefeitura de Salvador têm aproximadamente 4,5 km de extensão, a queima de calorias pode variar entre 1000 e 4000 kcal/dia, pois o folião demora aproximadamente cinco horas para completar o trajeto. Mas, o personal também adverte que a folia pode trazer problemas para quem costuma “exagerar na dose”.

Os excessos cometidos durante os sete dias de festa poderão ser sentidos pelas articulações. A situação se agrava quando o folião é sedentário ou está acima do peso.

Para evitar “distensões por movimentos bruscos e complicações mais graves”, os cuidados devem começar antes de “cair na folia”. Helder orienta que o “ideal é investir alguns minutos em exercícios de alongamento e relaxamento”.

— Os principais músculos exigidos por conta de horas em pé, paradas, andando dançando e pulando são as panturrilhas e os músculos da coluna.

Com todo o esforço empregado na maratona da folia, os pés também merecem uma atenção especial e redobrada. Os foliões devem investir em calçados confortáveis, a exemplo de tênis com amortecedor.

— Usar calçados confortáveis e sem salto como, por exemplo, o tênis de preferência com sistema de amortecimento.

Maria Oliveira dos Santos, de 30 anos, não deu a devida atenção ao calçado escolhido para aproveitar o carnaval e pagou pela falta de cuidado. A baiana contou que sapato inadequado, uma sandália rasteira, e muita empolgação resultaram em uma luxação no pé. Ela contou que o problema ocorreu enquanto pulava no circuito Osmar, no domingo de carnaval.

— Se eu tivesse de tênis, o problema não seria tão grande. Poderia até ter pisado em falso, mas o impacto com certeza iria absorver.

Ela recebeu atendimento e terminou o desfile no carro de apoio do bloco, mas acabou perdendo o restante da folia.

O salto alto também deve ser evitado, pois aumenta o risco de lesões nos pés e tornozelo. Os calçados inadequados, aliados ao esforço repetitivo ao longo da festa, aumentam o risco de lesões nos pés e tornozelo.

Em caso de alguma lesão de entorse articular, o gelo pode ser um excelente anti-inflamatório natural seguido de repouso da articulação. R7