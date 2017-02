Igor Gnomo, Carolina Alexandra e Artur Ezzer serão as atrações desta quinta-feira-feira, 2 de fevereiro, no palco do Projeto Quinta na Praça Edição 2017.

Realizado desde 2011 pela TV São Francisco, com o apoio da Prefeitura de Paulo Afonso, o Quinta na Praça é uma mostra do celeiro artístico da região. Além disso, a variedade de estilos faz do projeto uma alternativa de diversão ao ar livre para os pauloafonsinos. O primeiro show começa às 19h30.