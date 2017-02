Prefeitura presta contas do 3º quadrimestre de 2016

A Controladoria Geral do Município de Paulo Afonso convida a população para assistir a Audiência Pública sobre os movimentos financeiros efetuados nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016. O evento acontece nesta sexta-feira, às 8h, no plenário da Câmara Municipal. A apresentação dos relatórios referentes ao último quadrimestre do ano é obrigatória, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

As informações evidenciam o cumprimento de todas as metas e princípios da gestão fiscal responsável, prevista na LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal, além da manutenção do equilíbrio fiscal do Município.

Os números serão explanados pelo controlador geral do município, Kleylson Barbosa de Siqueira, que mostrará com detalhes em slides, as receitas e despesas das secretarias municipais, além de especificar valores exatos utilizados em cada projeto investido pela Prefeitura de Paulo Afonso, nos quatro últimos meses da gestão anterior.

Autor: ASCOM/PMPA