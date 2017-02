Prefeito, Secretários, Diretor e Presidente da Câmara visitam Estádio Álvaro de Carvalho

Na manhã de terça feira,7 de fevereiro, o prefeito Luiz Barbosa de Deus, o secretário de Infra estrutura Wilson Pereira e o de Cultura e Esporte Janio Soares,o Diretor de Esporte Neto Madeira e o Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso Marcondes Francisco, visitaram o Estádio Álvaro de Carvalho. A pauta principal da visita da comitiva ao estádio foi melhorias na Infra estrutura.

Estádio Álvaro de Carvalho completará 41 anos

Em agosto, o Estádio Álvaro de Carvalho completará 41 anos de existência! O velho e querido Ruberleno (Rubão) foi inaugurado no dia 15 de agosto de 1976, com uma partida entre o Sport Club do Recife X Clube Náutico Capibaribe, onde a equipe da ilha do Retiro ganhou da equipe dos Aflitos por 2X0, com gols de Cláudio Mineiro e Chico Explosão.

Palco de glórias da Seleção de Paulo Afonso nos anos oitenta, o Estádio Álvaro de Carvalho hoje não tem uma infra estrutura adequada que possa comportar uma equipe profissional. É utilizado para competições amadoras.

A responsabilidade da administração do Estádio é da Prefeitura Municipal, antes era da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF.

A única praça de futebol de Paulo Afonso precisa de reparos urgentes

As marcas do tempo que não foram reparadas no velho e querido Ruberleno (atual Estádio Álvaro de Carvalho), finalmente poderão ter um final feliz, a atual administração municipal deverá dá uma nova cara ao pequeno estádio que serve de palco para competições esportivas. Parece que finalmente poderemos em breve ter uma nova estrutura no estádio, com apoio das autoridades competentes.

José Renaldo de C. Silva