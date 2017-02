Prefeito Luiz de Deus visita novas instalações da Biblioteca Municipal

O prefeito de Paulo Afonso Luiz de Deus acompanhado dos secretários de Cultura e Esporte, Jânio Soares e de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho, além do presidente da Câmara Municipal Marcondes Francisco, visitaram na terça-feira, 7/2, o imóvel tipo galpão, localizado ao lado do Campus VIII da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), na R. da Gangorra, Gen. Dutra, que passa por uma ampla reforma na estrutura física, através da Secretaria de Infraestrutura para abrigar as novas instalações da Biblioteca Municipal.

Atualmente a Biblioteca atende aos estudantes, pesquisadores e ao publico em geral, no prédio do Espaço Cultural Raso da Catarina, na Avenida Landulfo Alves no centro da cidade. Segundo informações a conclusão da obra de reforma deve demorar ainda uns 60 dias.

José Renaldo de C. Silva