Prefeito de Paulo Afonso decreta Ponto Facultativo os dias 27 de fevereiro e 1º de março

Para que os servidores municipais possam comemorar os festejos carnavalescos, o prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais, os dias 27 de fevereiro e 1º de março. As duas datas se referem respectivamente, à segunda-feira de Carnaval e à Quarta-feira de cinzas.

O parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 5219/2017, assinado pelo chefe do Executivo no dia 15/2/, considera ponto facultativo nacional o dia 28 de fevereiro (terça-feira de Carnaval).

Autor: ASCOM/PMPA