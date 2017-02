PRÉ-VESTIBULAR CIDADÃO EM FEIRA DE SANTANA (BA) OFERTARÁ 240 VAGAS

A Prefeitura Municipal de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, recebe, entre os dias 6 e 8 de fevereiro, as inscrições para o seu Pré-Vestibular Cidadão, cursinho preparatório para ingresso ao ensino superior.

Estudantes que já concluíram o ensino médio na rede pública, residam em Feira de Santana e não tenham condições financeiras de pagar curso particular podem se inscrever presencialmente na sede do programa, que fica na Igreja do Avivamento Bíblico, na Avenida Senhor dos Passos.

Eles também deverão comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Os inscritos serão submetidos a uma prova, cuja data será anunciada posteriormente. A data de divulgação do resultado também não foi informada.

Estão sendo oferecidas 240 vagas. As aulas são ministradas no período noturno (19h às 22h) por alunos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) do quinto ao sétimo semestre dos cursos de licenciatura, aprovados na seleção de professor estagiário.

Neste ano, o cursinho começará em 13 de fevereiro e abordará as seguintes disciplinas: química, espanhol, matemática, geografia, física, redação, literatura, gramática, biologia, história geral e história do brasil.

Mais informações podem ser obtidas no site da prefeitura ou pelo telefone (75) 3602-5550.

