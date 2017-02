População prestigia primeira Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores

O Presidente do Poder Legislativo, Marcondes Francisco dos Santos, deu as boas-vindas em nome da casa aos vereadores. A atual legislatura conta com 15 vereadores, sendo 6 novatos.

Com a Galeria lotada devido à presença da população, de representantes do Poder Executivo, dos vereadores Gilmar Pereira, presidente da Câmara de Glória e Zé de Zezito de Jeremoabo, da imprensa, além das diversas entidades do município, nesta segunda-feira (20) foi realizada a primeira Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso do ano 2017. A cerimônia foi conduzida pelo presidente Marcondes Francisco dos Santos (PSD) e os discursos dos cinco vereadores que usaram a tribuna, Zé Carlos do BTN, José Gomes, Mario Galinho, Marconi Daniel e Antônio Alexandre líder da minoria, foram voltados para exposição de projetos, contestação e cobranças de ações. O líder da bancada situacionista, Jean Roubert (PTB) não participou da Sessão por estar em Salvador acompanhando a recuperação do seu genitor que passou por uma intervenção cirúrgica.

A partir A próxima sessão da Câmara dos Vereadores que somente acontecerá na segunda-feira, dia 6 de março a partir das 09 horas, devido ao feriado de carnaval e ao ponto facultativo decretado pelo poder executivo, seguido pelo Legislativo municipal, na segunda-feira, dia 27, a Câmara vai disponibilizar a transmissão da sessão pela Net. Essa é mais uma opção para quem deseja acompanhar o trabalho dos legisladores, lembrando que todo cidadão pauloafonsino pode acompanhar ao vivo as sessões no plenário da Câmara de Vereadores, que fica localizado na Avenida Apolônio Sales, no Centro da cidade.

Da ASCOM/CMPA- José Renaldo de C. Silva