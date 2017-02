Pe. Celso inaugura igreja no Bonomão no domingo (19), antes de ir embora para a Alemanha

Pe. Celso Anunciação é cidadão pauloafonsino, honraria concebida pela Câmara Municipal, há dois anos. Vai embora para Alemanha e deixa 13 anos de convivência entre as comunidades rurais e a cidade,uma ação pastoral que se concentrou, sobretudo, no apoio às pessoas, em ouvir, aconselhar, afagar, cuidar e construir.

Na manhã do próximo domingo (19), Pe. Celso ainda celebrará missa na área rural, desta vez no Bonamão, também com inauguração na comunidade de uma igreja, além das missas de despedida do seu rebanho, às 7h da manhã na igreja São Francisco e às 18h, na comunidade de São Lourenço, no BNH.

Na manhã de domingo (12), Pe. Celso junto à comunidade Casa de Pedra – área rural de Paulo Afonso inaugurou a igreja de Santa Luzia. Uma das vinte e oito comunidades que formam a paróquia de São Francisco de Assis.

“Eu quero dizer ao povo de Paulo Afonso que o amor de Cristo nos uniu, acima de tudo o amor de Cristo nos uniu, Paulo Afonso é uma cidade interessante porque dom Mário sempre queria que eu viesse para cá, tínhamos uma amizade muito grande, uma proximidade muito grande, vim com dom Esmeraldo, e acho que o pensamento de dom Mário se realizou, porque encontrei pessoas muito interessantes, mas eu preciso me recolher agora, e por isso eu preciso ir. Deixo um abraço muito grande com a certeza que Cristo nos uniu e a vida vai continuar, a gente tem que lutar por ela, a vitória é a gente lutar sempre, unidos e unidos por Jesus Cristo”. Pe. Celso

J R C Silva