Na próxima terça-feira dia 07/02/2017, na modalidade Pregão Presencial, a Secretaria de Infra Estrutura realizará, a contratação de 01(um) veículo tipo passeio motor total flex 1.6 ,com 04 portas, com ar condicionado, direção hidráulica, trava elétrica(completo), ano não inferior a 2016, em perfeito estado de uso, conservação e funcionamento, sem operação e combustível, sendo as demais despesas como seguro total, licenciamento, manutenção, revisão preventivas e corretivas e outras necessárias para a boa execução dos serviços por conta do(a) CONTRATADO(A), , com jornada de 30(trinta) dias mensais, para atender as necessidades do Secretario de Infra estrutura , no uso de suas atribuições.

A Prefeitura de Paulo Afonso disponibiliza canais de comunicação e serviços para que o cidadão possa obter outras informações sobre os serviços disponibilizados pela Prefeitura pelo telefone 3281- 4470 ou 3281 – 4451. E atendimento ao cidadão: (75) 3281-3011.

Outras licitações; http://www.pauloafonso.ba.gov.br/novo/?p=licitacoes

Mais informações; http://apps2.pauloafonso.ba.gov.br:8008/PublicaLic/home.zul