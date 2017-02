Os melhores sucos para ter uma vida saudável

Selecionamos nove bebidas poderosas e ultrassaudáveis para quem deseja: queimar gordurinhas, melhorar a digestão, fortalecer o coração, desintoxicar…

Feitos à base de frutas, verduras e legumes crus, os sucos verdes são uma forma pra lá de prática de garantir uma alimentação cheia de nutrientes ao corpo. Segundo a escritora e chef Fern Green, autora do best-seller Sucos Verdes (ed. Sextante, R$ 34,90), recém-lançado no Brasil, eles fazem milagre em nosso organismo! Ajudam a desintoxicar, previnem problemas de saúde, auxiliam na perda de peso e até dão uma turbinada na disposição. Foi do livro de Fern, que já vendeu mais de meio milhão de exemplares, que VIVA! Selecionou as nove receitas a seguir. Elas rendem de 200 ml a 300 ml e trazem diferentes benefícios para a saúde. A autora sugere usar uma centrífuga para prepará-las. Mas o aparelho não é essencial. Se tiver liquidi – cador e coador já está valendo. Vamos lá?!

SUCO DESINTOXICANTE

É rico em vitaminas C e K, e ótimo para purificar o fígado. “Os ingredientes são antioxidantes e diuréticos, ricos em fibras. Este suco pode ajudar a ter uma vida saudável dentro de um contexto equilibrado”, afirma a nutricionista Maiara Fidalgo, da clínica Fluyr Saudável, em São Paulo.

Ingredientes:

¼ de repolho

1 maçã vermelha

2 talos de aipo

¼ de melão Gália

Modo de preparo: passe todos os ingredientes pela centrífuga.

SUCO DE BELEZA DE BETERRABA

Cheio de vitamina C, tem ação antioxidante, neutralizando radicais livres que causam o envelhecimento precoce e estimulando a produção de colágeno. “Todos os ingredientes são ricos em substâncias antioxidantes”, diz a nutricionista Carolina Arbache, da Natue.

Ingredientes:

2 beterrabas

1 romã

1 cacho de uvas vermelhas

½ limão-siciliano

Modo de preparo: retire as sementes da romã e passe-as pela centrífuga. Em seguida, passe a beterraba e as uvas. Esprema o limão no suco e misture bem.

SUCO DO ‘POPEYE’

Segundo a especialista, ele pode ajudar a aumentar o nível de ferro no sangue, junto com o consumo de outros alimentos ricos no nutriente, como feijão e carne. Tem mais: a vitamina C do abacaxi e das framboesas ajuda na absorção do ferro. Xô, anemia!

Ingredientes:

2 punhados

de espinafre

/ de um abacaxi

2 punhados

de framboesas

Modo de preparo: passe todos os ingredientes pela centrífuga.

SUCO PARA O CÉREBRO

“A espirulina tem substâncias com ação anti-inflamatória e antioxidante. Isso melhora o fluxo de sangue no cérebro”, diz Carolina.

Ingredientes:

2 punhados de agrião

½ limão-taiti

½ limão-siciliano

2 peras

2 nectarinas

1 colher (café) de espirulina

Modo de preparo: passe todos os ingredientes, menos a espirulina, pela centrífuga. Ponha a espirulina dentro de um copo e despeje o suco devagar, mexendo sempre, até incorporar muito bem o pó.

SUCO PARA A DIGESTÃO

“O mamão papaia possui papaína, enzima que auxilia a digestão de proteínas. A hortelã também tem ação digestiva, assim como o limão, que por ser ácido contribui para a acidez do estômago, essencial para a correta digestão”, explica Carolina.

Ingredientes:

2 mamões papaia

2 punhados

de couve-crespa

1 pera

2 raminhos

de hortelã