ONG AGENDHA apresenta proposta de barracas sem agrotóxico, no Mercado Municipal

Durante audiência com o prefeito Luiz de Deus, na quarta-feira, 22, a ONG AGENDHA apresentou uma proposta para ser analisada, com o objetivo de incluir no Mercado Municipal,a feira permanente de agroecologia, nas sextas e sábados. A AGENDHA já dispõe das barracas cedidas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) e também contribuirá com a aquisição do Selo da Agricultura Familiar para os feirantes que produzirem sem agrotóxico.

Durante a reunião com o prefeito, a ONG AGENDHA também apresentou os trabalhos que vem desenvolvendo no município de Paulo Afonso, dentre eles, Assessoria Técnica e Extensão Rural (ATER) para 180 famílias agricultoras, incluindo o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR); Diagnóstico e Planejamento das Unidades Produtivas; apoio às Organizações Socioprodutivas com o Projeto Mais Água; implantação de tecnologias sociais de captação e armazenamento de águas de chuvas, como 94 barreiros trincheiras, 96 cisternas de produção com capacidade de 52 mil litros, 116 quintais produtivos agroecológicos e outras atividades, como as Feiras Agroecológicas e ações afirmativas para as mulheres, em especial do meio rural que já vem realizando com a Secretária Ana Clara Moreira, através da SEDES.

Prefeitura e AGENDHA fortalecem parceria para o meio rural

Segundo a ONG AGENDHA por conta do longo período de seca, as cisternas que já tiveram água da chuva, secaram, e para evitar rachaduras à prefeitura vai colocar água para segurança da cisterna. Para tanto a ONG entregou a Lista de todas as famílias que receberam estes reservatórios. A ONG AGENDHA, e o Secretário de Agricultura, Jandirson Campos Torres, construirão agendas comuns que venham contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar no município. A ONG vai manter e intensificar, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, as parcerias que já desenvolvem conjuntamente, em especial para as agricultoras familiares.

Durante audiência o secretário de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima, agendou uma pauta de trabalho incluindo agricultura familiar na alimentação escolar, educação ambiental e outras parcerias possíveis.

Os representantes da AGENDHA, ONG que ao longo de14 anos de atuação já desenvolveu vários projetos publicamente conhecidos de âmbito local e até internacional, considerou a audiência bastante produtiva, na qual os principais beneficiados serão as famílias agricultoras do município, principalmente neste momento de seca que atinge a produção e os criatórios no meio rural.

A ONG AGENDHA, informou na audiência, que encaminhará a Câmara de Vereadores a revalidação do Título de Utilidade Pública Municipal da AGENDHA.