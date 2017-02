Novos soldados serão incorporados ao Exército de Paulo Afonso

Novos soldados serão incorporados ao grupamento de recrutas da 1ª Companhia de Infantaria em Paulo Afonso,no dia 1 de março, às 17 horas. “A incorporação de novos recrutas é um orgulho para as famílias e para os próprios incorporados. Aqui eles serão treinados e preparados para compor as tropas de resposta rápida do Exército”, afirmou o, major Kauê Menezes Chagas. Estarão presentes na cerimônia, diversas autoridades locais, familiares dos militares e representantes da sociedade pauloafonsina.

com informação da COMSOC da 1ª CIA INF.