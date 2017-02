Netinho retorna ao Carnaval após AVC, depressão e 2 tentativas de suicídio

Netinho irá retornar ao Carnaval de Salvador depois de cinco anos de luta contra vários problemas de saúde, como três acidentes vasculares cerebrais (AVC), depressão e duas tentativas de suicídio.

O cantor baiano, que se apresentará no Camarote do Nana, um dos mais tradicionais da folia local, demonstrou motivação ao falar sobre o retorno aos palcos e chorou ao relatar a sua história de superação durante entrevista ao “Vídeo Show”, da TV Globo.

“[O Carnaval] já chegou, aquela muvuca começando, está lindo”, iniciou ele, com sorriso estampado. “Eu não canto no Carnaval desde 2012, desde que me mudei para o Rio, depois eu adoeci. Agora estou voltando, cantando no show todo, olha que coisa bacana”, comemorou Netinho, que irá cantar no camarote no sábado, dia 25.

Durante a entrevista, o artista contou detalhes sobre o período difícil pelo qual passou e disse ter pensado que jamais cantaria novamente.

“Tive três AVCs em apenas uma semana. Fiz três cirurgias, tenho uma válvula no cérebro ainda. De maio a outubro de 2013, fiz mais de 3 mil exames médicos”, afirmou. “Foi muito grave o que eu tive. Fiquei quatro meses sem falar nada. Imagina? Você cantar a sua vida toda, trabalhando com a sua voz, acordar o outro dia sem poder abrir a boca para falar. [Mas] Já passou (…) Chega de hospital, basta, acabou”, contou ele, com lágrimas nos olhos.

Em 2013, Netinho foi submetido a uma cirurgia em decorrência de complicações hepáticas, causadas pelo uso de anabolizantes, e precisou passar quatro meses internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Os problemas no fígado também causaram três acidentes vasculares cerebrais (AVC).

Em 2014, ele foi novamente internado para tratar a depressão e ficou seis meses no hospital. Foi nessa mesma época que o cantor disse ter tentado também o suicídio por duas vezes. No ano seguinte, Netinho voltou ao Sírio Libanês para investigar tonturas e ficou um mês no centro médico.

