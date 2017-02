Mudanças na sinalização e estacionamentos no centro de Paulo Afonso

O GTRAN e o DEMUTRAM, órgãos que controlam e fiscalizam o trânsito em Paulo Afonso, realizam mudanças no trafego de veículos em algumas ruas e estacionamentos no centro da cidade.

A Rua da Alegria, nas proximidades do Colégio João Bosco Ribeiro, passa a ser mão única. Segundo o comandante do COMSETRAN, Cleston Andrade Cavalcante, a medida foi tomada em virtude do grande numero de veículos que trafegam naquela artéria, depois que o colégio foi reinaugurado no dia 13/02. O comandante observa que a mudança tem como objetivo garantir a segurança dos alunos, pais, professores e os moradores daquela área.

Após a mudança no transito para veículos, no local, ficou definido que os motorista só podem trafegar na Rua da Alegria quando sair da Rua dos Navegantes. E a saída da General Dutra que dá acesso à escola pela direita, se tornou contramão. Na Hemetério de Carvalho, até o Hotel Belvedere, o estacionamento permanece em ângulo. Já na Apolônio Sales, nos trechos próximos às lojas de departamentos, o motorista só deve estacionar em fila.

A equipe do GTRAN/DEMUTRAN solicita a compreensão de motoristas, motociclistas e pedestres, sobre as mudanças no transito e estacionamentos na cidade.