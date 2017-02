Moraes Moreira, Luiz Caldas e Sarajane fazem a alegria da Barra e da Avenida na terça-feira

Como uma forma de homenagear o centenário do apresentador e animador Abelardo Barbosa, nascido em setembro de 1917, Sarajane vai desfilar no Carnaval da Bahia com um trio batizado de Cassino do Chacrinha. Ela é uma das principais atrações do circuito Osmar (Avenida), na terça-feira, ao lado do pai da axé music, Luiz Caldas, além da cantora Aline Rosa e da banda Cheiro de Amor.

Todos desfilam sem cordas, sob o patrocínio do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa). No repertório de Luiz Caldas não podem faltar sucessos como Haja Amor, Tieta e O Que Que Essa Nega Quer. Sarajane vai levar para cima do trio a irreverência que marcava a atuação de Chacrinha em seus programas de televisão, que incluía a participação das inesquecíveis chacretes.

Um dos patrimônios da folia baiana, Moraes Moreira sairá no circuito Dodô (Barra/Ondina) apresentando hinos do Carnaval como Chame Gente, Pombo Correio, Vassourinha Elétrica, Chão da Praça e Eu Sou o Carnaval. Rode Torres, Seu Maxixe, Katê, Genard e Tierry completam a grade de atrações do circuito.

Nome cultuado da ‘sofrência’ baiana, Tierry diz que só tem “a agradecer à Bahiatursa e ao Governo do Estado pela oportunidade de estar fazendo a festa. O povo merece e eu estou muito feliz, me sinto muito honrado de ter sido escolhido para puxar esse trio sem cordas”. A noite na Avenida contará ainda com o desfile do bloco Ilê Aiyê.

A grade preparada pela Bahiatursa revela o cuidado do Governo com a escolha das atrações no sentido de proporcionar diversão para públicos dos mais variados gostos. “Temos do ícone da música brasileira Moraes Moreira aos mais novos como Tierry, passando pelo fiéis representantes da axé music, como Sarajane e Luiz Caldas”, afirma o superintendente Diogo Medrado.

