Marília Santos é convidada para gravação de um clipe com a Banda Terra Samba

A Instrutora de Zumba, a pauloafonsina Marília Santos, que há três anos entrou nesse universo chamado ZUMBA, esse final de semana foi para Salvador representando nossa cidadejuntamente com os ‘Zins da Bahia’ para gravação da coreografia do Clip idealizado por Lu Pitanga da ‘Banda Terra Samba’ com a música “Zumba: Combina com você” que aconteceu no dia 04 de fevereiro, em frente à Base Naval na Cidade Baixa (Praça do Cayru) com vista para o Elevador Lacerda.i O clip contou com a participação de 34 instrutores oficiais de Zumba da Bahia incluindo a nossa instrutora Marília Santos.

A gravação teve a direção de Daniel Guerra à frente da Quebra Filmes, responsável pela produção do vídeo e com a grande idealizadora Lu Pitanga. Em breve o vídeo estará disponível no YouTube. É só aguardar! Parabéns Marília pelo empenho e sucesso!