Marcondes Francisco participa de inauguração da escola João Bosco Ribeiro

Na manhã desta segunda-feira, 13, o vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD), presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso,participou da solenidade de inauguração do novo prédio da Escola Municipal “Vereador João Bosco Ribeiro”, localizada na rua da alegria, centro da cidade. Marcondes Francisco que representou o Poder Legislativo na solenidade, destacou o compromisso do prefeito Luiz de Deus (PSD) com o setor educacional. “A educação abre as portas para um mundo melhor e se referiu ao prefeito Luiz de Deus destacando que ele tem sido seu professor e mestre, mostrando que o político, acima de tudo, deve ser honesto, parabenizou o chefe do Executivo pela sua conduta de homem publico honesto o que orgulha a todos os pauloafonsinos.

O Prefeito Luiz de Deus afirmou que as reformas nas escolas municipais fazem parte do objetivo do governo em aliar a qualidade da educação com a qualidade da infraestrutura, oferecendo maior conforto aos alunos e professores. “Em breve o BTN vai ganhar uma unidade de ensino melhor do que essa escola Vereador Joao Bosco e uma Creche, anunciou o prefeito”.

A inauguração da unidade de ensino – com 1430 alunos matriculados e com capacidade para 2000 alunos do 1º ao 5º ano do fundamental – contou ainda com a participação dos vereadores José Gomes de Araújo, Zé de Abel, José Carlos Coelho, Jean Roubert, Marconi Daniel Alencar e Leco, do vice- prefeito Flávio Henrique Magalhães Lima, do deputado estadual Paulo Rangel (PT), do advogado Aderval Tenório, secretários municipais, funcionários da escola e de parentes do homenageado, Vereador João Bosco Ribeiro.J R C Silva