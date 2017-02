Magnífico reitor DA UNIVASF participa de reunião com equipe da Chesf e com o prefeito de Paulo Afonso

O prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus recebeu na terça-feira, 07/02 em seu gabinete, O magnífico reitor da UNIVASF, Julianeli Tolentino Lima, e representantes da instituição de ensino que já iniciou a obra de construção do Campus Universitário na cidade.

Julianeli Tolentino reafirmou o interesse da UNIVASF em expandir suas atividades em Paulo Afonso, com novos cursos e incluindo a possibilidade de no futuro, atuar no Hospital Municipal. O reitor frisou a importância da parceria entre as instituições, segundo ele, fundamental para a consolidação do projeto iniciado no governo anterior.

“A UNIVASF estará sempre à disposição para contribuir com o desenvolvimento de Paulo Afonso, cidade que, por sua estrutura, permite a ampliação do nosso projeto. A exemplo do que aconteceu em Petrolina, teremos bons resultados, uma vez que formando novos profissionais melhoraremos a oferta dos serviços de medicina”, concluiu o Julianeli, informando que no dia 22 de fevereiro, em Brasília, será definido o modelo de gestão do HNAS pela EBSERH.

O prefeito Luiz de Deus ratificou o compromisso de seu governo em continuar contribuindo com o processo de transferência do Hospital Nair Alves de Souza para a EBSERH, empresa que assumirá a administração da unidade hospitalar, atualmente de propriedade da Chesf. O termo de titularidade e definição de responsabilidade foi assinado em Brasília, no dia 26 de agosto de 2016, por representantes das entidades envolvidas no processo.

“Como prefeito de Paulo Afonso, eu espero que a parceria com a UNIVASF melhore a saúde no nosso município. E no que depender do Governo Municipal, faremos o possível para que isso aconteça”, garantiu Luiz de Deus.

Ainda segundo o prefeito, a presença da UNIVASF em Paulo Afonso atrairá outros serviços, consequentemente diminuindo os índices de desemprego no município.

O magnífico reitor da UNIVASF, Julianeli Tolentino Lima, juntamente com a Coordenação do Campus e do Colegiado de Medicina, discutiram essa semana com o Diretor Administrativo e equipe da Chesf as diretrizes do processo de transição, reforma, construção de UTIs e gestão do Hospital Nair Alves de Souza (HNAS); “Nosso segundo HU, que dará suporte às atividades do Curso de Medicina do Campus da Univasf em Paulo Afonso-BA e, certamente, proporcionará melhor qualidade na assistência à saúde da população da região”. Destaca Julianeli Tolentino Lima.